Formule 1 : Charles Leclerc fait un gros bilan pour cette saison 2020 !

Publié le 26 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Dans le dur cette année avec Ferrari, Charles Leclerc compte bien apprendre de cette année compliquée pour repartir plus fort en 2021.

En 2020, Ferrari n’aura pas réussi à atteindre ses objectifs. Seulement 6e du classement constructeurs, la Scuderia de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr doit se poser les bonnes questions pour ne pas revivre pareille déconvenue. Le choix d’écarter Sebastian Vettel est peut-être déjà un élément de réponse au renouveau de Ferrari. Mais, même si l'impulsion d’une nouvelle dynamique semble s’être enclenchée en fin de saison, Charles Leclerc est conscient qu’il ne faudra pas attendre trop de Ferrari en 2021.

« Nous devons être réalistes et optimistes »