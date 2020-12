Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 29 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

La saison 2021 marquera le retour de Fernando Alonso chez Renault, renommée Alpine. Si l’Espagnol est attendu de pied ferme, il estime toutefois qu’il aura du mal à briller si les autres écuries performent à leur meilleur niveau.

Orphelin de Daniel Ricciardo, auteur de deux podiums cette saison, Renault lui a trouvé un successeur de renom en la personne du vétéran Fernando Alonso. À 39 ans, l’Espagnol fera son retour chez le constructeur français en 2021, 11 ans après l’avoir quitté. La capacité du double champion du monde à briller de nouveau interroge, et même ce dernier pense éprouver quelques difficultés sur les circuits l’an prochain. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le nouveau coéquipier d'Esteban Ocon estime qu’il sera dépendant de l’état de forme des constructeurs majeurs pour performer, et que 2021 servira surtout de base pour l’année suivante.

« Ce serait bien de monter sur le podium »