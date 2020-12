Formule 1

Formule 1 : Gasly, Russell… Ricciardo s’enflamme pour la relève !

Publié le 28 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

S’ils ont connu des saisons bien différentes, Pierre Gasly et George Russell ont démontré de belles promesses d’avenir sur les circuits cette saison. Daniel Ricciardo a vanté les mérites des deux jeunes pilotes.

Rétrogradé chez AlphaTauri après ne pas avoir porté satisfaction chez Red Bull, Pierre Gasly a brillé cette année en remportant le Grand Prix d’Italie à Monza. George Russell quant à lui, a dû attendre plus longtemps pour se signaler. Bridé par les limites de sa Williams, le Britannique a impressionné son monde au Grand Prix de Sakhir, lorsqu’il a remplacé au pied levé Lewis Hamilton, positif au coronavirus. Les deux espoirs du circuit ont démontré que la relève était assurée, comme en atteste Daniel Ricciardo. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , l’Australien a félicité ses cadets pour leurs saisons respectives.

« C’est difficile de mettre Gasly ou Russell l’un devant l’autre »