Formule 1 : Covid, F1… Esteban Ocon revient sur sa saison !

Publié le 27 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Après un arrêt des Grands Prix suite à la pandémie de Covid-19, la saison 2020 a pu reprendre et aller à son terme. Esteban Ocon a félicité l'organisation pour cette prouesse.

Si l’année 2020 aura finalement couronné Lewis Hamilton pour la 7e fois, permettant au Britannique d’égaler Michael Schumacher, la crise sanitaire de Coronavirus avait d’abord tout remis en question. Renault est l’une des écuries gagnantes de 2020. Ses deux pilotes ont parlé de leurs difficultés lors de cette saison spéciale. Si Daniel Ricciardo a expliqué s’être senti particulièrement « stressé » lors de l’année écoulée, Esteban Ocon a préféré rendre hommage aux organisateurs.

« J’aimerais remercier la Formule 1 »