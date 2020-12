Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Pierre Gasly sur son départ de Red Bull !

Publié le 27 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 27 décembre 2020 à 11h37

Auteur de la meilleure saison de sa carrière en Formule 1, Pierre Gasly est revenu sur son parcours, entre ses désillusions chez Red Bull et la consécration chez Alpha Tauri cette saison, où il a décroché sa première victoire de sa carrière à Monza et a dépassé toutes les attentes placées en lui.

Un an après avoir été rétrogradé de chez Red Bull à Toro Rosso, Pierre Gasly a su faire preuve d'un mental d'acier pour rebondir et réaliser la meilleure saison de sa carrière en 2020. Dixième du classement général, le pilote Alpha Tauri, nouveau nom de Toro Rosso, a décroché la première victoire de sa carrière à Monza, devenant ainsi le premier français a remporté un Grand Prix de Formule 1 depuis 1996 et la victoire d'Olivier Panis à Monaco. Une saison charnière pour le pilote français, qui n'a toutefois pas été promu chez Red Bull en fin de saison, l'écurie autrichienne ayant préféré associer Max Verstappen à Sergio Pérez. Pas de quoi abandonner pour Pierre Gasly, qui est revenu sur ses deux dernières années agitées.

« Cela n’a pas forcément été plaisant, il a fallu rebondir »