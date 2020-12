Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly voit très loin pour la suite de sa carrière !

Publié le 23 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Cette saison, Pierre Gasly a marqué des points. Vainqueur à Monza, le Français vise encore plus haut lors des prochaines saisons.

Il aura été le Français de cette saison en Formule 1. Bien sûr, l’accident spectaculaire de Romain Grosjean et la seconde place d’Esteban Ocon lors du Grand Prix de Bahreïn resteront aussi comme des moments forts de cette année pour le public français. Mais avec sa victoire lors du Grand Prix d’Italie, une première depuis 23 ans pour un pilote français, Pierre Gasly a montré son réel niveau. Élu cinquième meilleur pilote de l’année par ses pairs, le Français n’a pourtant pas réussi à reprendre un volant chez Red Bull l’an prochain. Pierre Gasly sera donc toujours chez AlphaTauri, mais compte bien continuer de rêver plus grand.

« Mon objectif est de devenir champion du monde »