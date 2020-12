Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean veut tirer des leçons de son accident !

Publié le 28 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Victime d'un terrible accident à Bahreïn, Romain Grosjean s'en est miraculeusement sorti indemne. Un mois après, le pilote français analyse ses 28 secondes dans les flammes et réfléchit à l'avenir pour mieux comprendre ces situations.

La carrière de Romain Grosjean en Formule 1 s'est brutalement arrêtée. Au Grand Prix de Bahreïn, le pilote français a été victime d'un effroyable accident. Dans le premier tour, le pilote Haas sort de la route, sa monoplace s'encastre dans la barrière, son baquet le traverse même. Romain Grosjean se retrouve également prisonnier des flammes. Après 28 longues secondes, le pilote de 34 ans a réussi à se frayer un chemin et à sortir quasiment indemne. Seules quelques brûlures étaient à déplorer. Face à un choc estimé à 53G, Romain Grosjean a été sauvé par les mesures de sécurité mises en place au fil des années et notamment le halo. Après un tel épisode, le natif de Genève veut analyser en détails la situation pour comprendre comment améliorer encore la sécurité des pilotes.

« Il y a beaucoup de choses à apprendre d'un accident »