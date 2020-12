Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel se prononce sur l'avenir...

Publié le 29 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que la Formule 1 sert depuis toujours comme précurseur à la production en série, Sebastian Vettel s'est exprimé sur l'évolution de son sport et le tournant à prendre pour les prochaines années.

La Formule 1 est en perpétuelle évolution et en perpétuelle remise en question. Ces dernières années, la sécurité s'est renforcée. Le terrible accident de Romain Grosjean en est le parfait exemple. La vie du pilote français a pu être sauvée par le renforcement des monoplaces, via notamment le halo, mais aussi par l'arrivée rapide des secours. Les évolutions menées autour du championnat du monde dépasse même le cadre sportif. Les technologies développées en Formule 1 permettent ensuite aux constructeurs d'entamer la production en série. La discipline reine du sport automobile joue donc un rôle clé dans le développement mondial et s'adapte aux différents enjeux des différentes époques. Ces temps-ci, l'aspect environnemental gagne du terrain. Lewis Hamilton, le désormais septuple champion du monde, est d'ailleurs particulièrement engagé.

« On ignore les technologies environnementales depuis trop longtemps »