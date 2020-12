Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel revient sur l’accident de Romain Grosjean !

Publié le 29 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Bahreïn avait été le théâtre d’un accident spectaculaire qui avait bien faillit coûter la vie à Romain Grosjean. Si le Français s’en est sorti indemne, son sauvetage miracle reste le moment de la saison pour Sebastian Vettel.

Si la saison 2020 de Formule 1 n’a offert aucune surprise sur le plan sportif, elle aurait pu marquer l’histoire de la discipline de la pire des manières. Alors qu’il avait pour espoir d'achever sa carrière en F1 en beauté, Romain Grosjean faisait une sortie de route dans les barrières, voyant sa voiture s’embraser juste après le départ du Grand Prix de Bahreïn. 28 secondes plus tard, le Français parvenait à s’extraire de sa monoplace, et n’a finalement souffert que de blessures aux mains. Un miracle dû au halo installé sur les voitures, et qui demeure le point d’orgue de la saison pour Sebastian Vettel.

« Romain a eu une chance extraordinaire »