Formule 1

Formule 1 : Le témoignage fort d’Ocon sur l’accident de Grosjean !

Publié le 27 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Un mois après la terrible sortie de piste de Romain Grosjean, son compatriote, Esteban Ocon, est revenu sur l’accident du pilote Haas.

Les images de la Haas qui s’embrase sur le circuit de Bahreïn ont marqué les mémoires. Alors que Romain Grosjean devait prendre sa retraite de la F1 en fin d’année, elle aura finalement été plus rapide que prévue. La faute aux brûlures dont le Français a souffert pour s’extraire de la carcasse. Si Romain Grosjean s’en est très bien sorti avec de simples brûlures, tous les pilotes de Formule 1 ont été choqués par cet accident spectaculaire, à commencer par Esteban Ocon.

« Un moment qui restera à jamais gravé dans l’histoire de la F1 »