Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher évoque les comparaisons avec son père !

Publié le 28 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Neuf ans après le dernier départ de Michael Schumacher en F1, son fils, Mick reprendra le flambeau en 2021, au volant d’une Haas. Le jeune allemand est revenu sur les nombreuses comparaisons effectuées avec son père.

La pression ne semble pas faire partie du vocabulaire de la famille Schumacher. Si Michael a été champion du monde à 7 reprises entre 1994 et 2004, son fils, Mick, débarquera en Formule 1 l’an prochain. Mais il ne craint pas les comparaisons avec son père. Le jeune Allemand prendra la place de Romain Grosjean dans le baquet de Haas. Lui qui vient de remporter le championnat de Formule 2 à 21 ans fera équipe avec Nikita Mazepin dans l’écurie américaine, anti-chambre de celle de son père, Ferrari.

« Mon père est le meilleur pilote de l’histoire »