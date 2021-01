Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s’enflamme pour son nouveau coéquipier !

Publié le 2 janvier 2021 à 12h35 par La rédaction

En 2021, Pierre Gasly sera épaulé par le Japonais Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Le Français est déjà très enthousiasme pour son nouveau coéquipier.

Renouvelé sans difficulté chez AlphaTauri pour une nouvelle saison suite à sa victoire à Monza, Pierre Gasly évoluera pourtant toujours dans l’anti-chambre de Red Bull. S’il espère être le fer de lance de l’écurie italienne, Pierre Gasly ne fera plus équipe avec Daniil Kyvat, mais avec Yuki Tsunoda. À 20 ans, le Japonais découvrira la Formule 1 à l'occasion du premier Grand Prix de la saison en mars prochain, en Australie. Pour sa première année en Formule 2, il avait terminé 3e l’an dernier. Pierre Gasly est déjà sous le charme.

« Yuki, c’est un garçon très drôle ! »