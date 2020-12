Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen est confiant pour l'avenir de Red Bull !

Publié le 30 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors qu'Honda quittera la Formule 1 à la fin de la saison 2021, Red Bull et Alpha Tauri risquent de se retrouver sans motoriste. Une situation qui n'inquiète pas Max Verstappen.

Plus grand rival de Mercedes ces derniers mois, Red Bull entend encore se rapprocher. Pour parvenir à déjouer les plans des flèches d'argent, l'écurie du taureau ailé va modifier sa paire de pilotes : si Max Verstappen reste toujours le leader incontestable de l'écurie, Sergio Perez remplacera Alexander Albon. Le pilote mexicain pourra apporter toute son expérience accumulée lors de ses dix saisons en Formule 1. Checo a également été choisi pour sa connaissance du moteur Mercedes, le moteur qu'utilise Racing Point, son ancienne équipe. Red Bull pourra ainsi également améliorer sa monoplace. D'autant que la question du moteur est importante pour l'écurie autrichienne, Honda quittant la Formule 1 en 2021 et laissant Red Bull et Alpha Tauri dans le flou pour l'avenir.

« Sans moteur dans notre F1, nous devrons pédaler, c'est tout »