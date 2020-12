Formule 1

Formule 1 : Red Bull s’enflamme pour Max Verstappen !

Publié le 29 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Auteur d’une belle saison terminée à la troisième place, Max Verstappen continue de satisfaire son écurie, Red Bull.

Même s’il en veut toujours plus, Max Verstappen fait bien partie du gratin mondial de la Formule 1. Avec deux victoires lors des Grands Prix de Silverstone et d’Abu Dabi, Max Verstappen souhaite maintenant pouvoir rivaliser avec les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Alors que le Néerlandais fera équipe avec le Mexicain Sergio Pérez l’an prochain, Max Verstappen a déjà acquis beaucoup d’expérience du haut de ses 23 ans. Et il n’a pas fini de réjouir Red Bull.

« Max a été phénoménal cette année »