Formule 1 : Carlos Sainz annonce déjà la couleur pour son avenir chez Ferrari !

Publié le 29 décembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il découvre maintenant les coulisses de la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr s’est dit prêt à rouler pour l’écurie italienne pendant longtemps.

Si la saison 2021 de Formule 1 ne reprendra que le 21 mars prochain en Australie, Carlos Sainz est déjà impatient de conduire son nouveau bolide rouge de Ferrari. Recruté à l’inter-saison en lieu et place de Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, l’Espagnol de 26 ans sort de 2 années prometteuses chez McLaren. Si ses pairs, comme Fernando Alonso, et son nouveau coéquipier, Charles Leclerc, sont déjà unanimes à son sujet, Carlos Sainz Jr est prêt à évoluer chez Ferrari sur la durée.

« Ferrari n’est pas une équipe qui dévore ses pilotes »