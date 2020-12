Formule 1

Formule 1 : Ce nouveau témoignage fort sur les débuts de Mick Schumacher !

Publié le 29 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Les grands débuts en Formule 1 de Mick Schumacher seront sûrement la principale attraction du début de saison prochaine. Pour David Coulthard, l’Allemand devrait crever l’écran très rapidement.

La saison 2021 de Formule 1 s’annonce déjà palpitante. Outre les nombreux mouvements dans les baquets, et le retour tant attendu de Fernando Alonso, les débuts de Mick Schumacher seront forcément scrutés. Le champion du monde 2020 de Formule 2 débutera chez les grands sous le pavillon américain de Haas, tout comme son futur coéquipier Nikita Mazepin. Porteur du lourd costume de pépite, le fils de la légende Michael Schumacher est déjà attendu au tournant. Mais pour David Coulthard, le jeune allemand devrait vite prendre l'ascendant sur son homologue.

« C’est un pilote affamé de compétition »