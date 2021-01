Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher annonce ses objectifs pour 2021

Publié le 3 janvier 2021 à 9h35 par A.M.

Conscient de rejoindre une écurie en difficulté, Mick Schumacher refuse de se fixer des objectifs trop ambitieux pour sa première saison en Formule 1.

Ce sera l'une des attractions de la saison 2021 de Formule 1. En effet, les débuts de Mick Schumacher en Formule 1 sont très attendus. Le fils du septuple Champion du monde sera au volant d'une Haas cette année et il espère bien se distinguer afin de rejoindre une écurie plus prestigieuses à l'avenir. Il faut dire que Haas sort d'une saison catastrophique et devrait une nouvelle fois évoluer en fond de grille en 2021. Selon les évolutions de Williams et Sauber, l'écurie américaine pourrait même se retrouver encore plus en difficulté que lors de la précédente saison. Conscient de la situation, Mick Schumacher refuse pour le moment de se fixer des objectifs trop élevés.

«Pour moi, la Q2 est notre objectif»