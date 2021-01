Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen s'enflamme pour sa saison 2020 !

Publié le 2 janvier 2021 à 18h35 par H.G. mis à jour le 2 janvier 2021 à 18h39

Bien qu’il ne soit pas parvenu à concurrencer réellement les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas, Max Verstappen ne cache pas sa satisfaction au moment de faire le bilan de son année 2020 en Formule 1.

En 2020, Max Verstappen a poursuivi sa progression en Formule 1. Le Néerlandais est en effet parvenu à remporter deux courses et à terminer sur le podium à onze reprises. Seulement voilà, les bons résultats du pilote de Red Bull Racing ne lui ont pas permis de réellement empêcher Mercedes de s’emparer des deux premières places au classement des pilotes. Et pour cause, Lewis Hamilton a remporté son septième sacre mondial, Valtteri Bottas est arrivé en deuxième position du classement, tandis que Max Verstappen a du se contenter de la troisième marche du podium. Cependant, le pilote de 23 ans se montre malgré tout satisfait de sa saison 2020. En effet, Max Verstappen considère qu’il s’agit de son année la plus aboutie dans la compétition reine du sport automobile, comme il l’a signifié à l’occasion d’un entretien accordé à Ziggo Sport .

« Je pense qu’il s’agit de ma meilleure saison jusqu’à présent en Formule 1 »