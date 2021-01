Formule 1

Formule 1: Le message fort de Grosjean sur son accident au Bahreïn…

Publié le 1 janvier 2021 à 18h35 par B.C.

Victime d’un terrible accident lors du Grand Prix de Bahreïn il y a un mois, Romain Grosjean refuse de se voir comme un héros.

Romain Grosjean a échappé au pire le 29 novembre dernier, sur le circuit de Sakhir. Personne n’a oublié les images de la monoplace du Français en feu alors que le pilote Haas était encore à l’intérieur. Finalement, Grosjean était parvenu à s’extraire miraculeusement après 28 longues secondes avec l’aide des médecins avant d’être transporté à l’hôpital. Le Français s’en est tiré avec quelques brûlures aux mains, une entorse à la cheville gauche et des hématomes sur le côté du corps, mais il refuse aujourd’hui d’être considéré comme un héros.

« Je ne me sens pas comme un héros »