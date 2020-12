Formule 1

Formule 1 : Quand Max Verstappen a snobé Mercedes et… Niki Lauda !

Publié le 30 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

À seulement 23 ans, Max Verstappen entamera déjà sa septième saison en Formule 1 l’an prochain. Si le Néerlandais a toujours été associé à l’écurie Red Bull, il aurait aussi pu rejoindre Mercedes.

Aujourd'hui premier concurrent des Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, Max Verstappen aurait pu faire partie de la même écurie que ses adversaires. En effet, s’il comptabilise aujourd'hui 119 départs en Grand Prix et 10 victoires au volant de Toro Rosso, puis de l’écurie mère, Red Bull, Max Verstappen était courtisé par les plus grandes équipes lorsqu’il n’avait que 17 ans. Avant de donner sa préférence à la marque Red Bull, le Néerlandais avait été approché par Lotus, McLaren, Ferrari ou encore… Mercedes.

« Mercedes ne pouvait pas garantir que nous irions en F1 »