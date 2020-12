Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Russell… Un coup de tonnerre à prévoir pour l'avenir d'Hamilton ?

Publié le 30 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton a encore largement dominé la saison de F1, son absence à Bahreïn et la bonne performance de George Russell pourraient remettre en question le futur contrat d’Hamilton, selon Mark Webber.

Même s’il est maintenant l’égal de Michael Schumacher avec 7 titres de champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n’est toujours pas assuré de rouler dans une Mercedes la saison prochaine puisque son contrat arrive à son terme, il n'a toujours pas prolongé. Les négociations avec le patron de l’écurie allemande, Toto Wolff, sont toujours en cours. Si les deux parties semblent vouloir continuer à collaborer, la performance de George Russell lors le Grand Prix de Sakhir n’est pas passée inaperçue. Alors qu’il a récemment donné son avis sur les chances de Max Verstappen à l’avenir, l’ancien pilote de F1 entre 2002 et 2013, Mark Webber, a aussi émis des doutes quant au futur de Lewis Hamilton.

« Le timing du virus de Lewis va le désavantager »