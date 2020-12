Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Red Bull sur l'avenir d'Albon !

Publié le 30 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que Red Bull associera Max Verstappen à Sergio Perez la saison prochaine, Alexander Albon se retrouve sur le carreau. Le pilote thaïlandais sera toutefois le réserviste de l'écurie autrichienne et pourrait bien courir quelques Grands Prix.

Une fin de saison à enjeux. Alors que les titres mondiaux étaient joués depuis bien longtemps avec les sacres de Mercedes et de Lewis Hamilton, le suspense régnait chez les grands rivaux. Dauphin des flèches d'argent, Red Bull laissait planer le doute sur sa future paire de pilotes. Si Max Verstappen était bien évidemment confirmé, son coéquipier était loin d'être connu. Malgré son excellente dernière course à Abu Dhabi, Alexander Albon n'a pas réussi à sauver sa peau. Le pilote thaïlandais laissera ainsi sa place à Sergio Perez pour la saison prochaine. Ecarté par Red Bull, le pilote de 24 ans ne sera pas totalement évincé de la Formule 1.

« Alex aura des opportunités de se retrouver au départ d'un Grand Prix »