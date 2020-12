Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher annonce la couleur pour ses débuts en F1 !

Publié le 30 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

En mars prochain, Mick Schumacher disputera son premier Grand Prix de Formule 1. Le fils de Michael est forcément attendu dans le paddock et notamment par son écurie, Haas, et Ferrari.

Le numéro 50 sur sa monoplace, Mick Schumacher fera ses débuts en Formule 1 la saison prochaine. Le rookie sera pourtant observé avec attention, avec tous les avantages et les inconvénients de porter un nom ancré dans l'histoire puisque le jeune Allemand est le fils de Michael Schumacher, septuple champion du monde. Pour arriver dans la discipline reine de l'automobile, le pilote de 21 ans a toutefois gravi les échelons un à un, devenant champion de Formule 3 en 2018 puis de Formule 2 cette année. Le membre de la Ferrari Driver Academy sera titularisé par Haas aux côtés de Nikita Mazepin. Une écurie de fond de grille certes, mais un premier pas pour viser un jour le baquet rouge de Ferrari, un baquet prestigieux dans le monde de la Formule 1, comme dans la famille Schumacher avec les cinq sacres obtenus par le Baron rouge.

« Je n'ai pas la pression des résultats, mais je dois satisfaire mes patrons »