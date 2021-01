Formule 1

Formule 1 : La réponse de Max Verstappen à ses détracteurs !

Publié le 3 janvier 2021 à 21h35 par H.G.

Alors que Max Verstappen a fréquemment fait l’objet de critiques pour son attitude, le pilote de Red Bull Racing a tenu à répondre aux attaques qui le visent.

Troisième du dernier championnat du monde, Max Verstappen est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs pilotes du monde à 23 ans. Seulement voilà, malgré ses prouesses réalisées au volant de sa Red Bull, le pilote néerlandais se retrouve fréquemment sous le feu des critiques pour son attitude. Il lui est en effet reproché ses déclarations à chaud à la radio, et notamment un épisode où il avait qualifié Lance Stroll de « mongol » lors du Grand Prix du Portugal. Cependant, tout en admettant qu’il pouvait avoir une personnalité assez clivante, Max Verstappen estime que cette tendance à réagir à chaud de la sorte fait partie de sa personnalité.

« Soit vous m’aimez, soit vous me détestez »