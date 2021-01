Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Hamilton sur les inégalités !

Au-delà de ses indéniables capacités sur les pistes, le septuple champion du monde Lewis Hamilton fait preuve d’un engagement sans faille dans de nombreux domaines.

Lewis Hamilton c’est sept titre de champion du monde en Formule 1, le dernier ayant été décroché au cours de l’année écoulée, toujours au volant de sa Mercedes, mais c’est aussi un sportif engagé. Le Britannique a notamment manifesté aux côtés du mouvement Black Lives Matter et lutté pour la diversité dans le sport automobile. De nombreuses actions qui sont essentielles selon lui : « Je pense que ça a été important cette année de parler et de ne pas rester silencieux. Surtout lorsqu’il y a beaucoup de problèmes dans le monde et que beaucoup d’entre nous ont l’impression d’être contraints à être silencieux car c’est ce que les gens attendent ou ce que le système veut. » avoue Hamilton, rapporté par NextGen-Auto .

Hamilton, l’exemple à suivre