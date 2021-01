Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc rend hommage à Lewis Hamilton !

Publié le 4 janvier 2021 à 12h35 par T.M.

En 2020, Lewis Hamilton a remporté son 7ème titre de champion du monde. Au volant de sa Mercedes, le Britannique a dominé tout le monde et Charles Leclerc s’est d’ailleurs incliné devant son talent.

Une fois n’est pas coutume, Lewis Hamilton et Mercedes ont dominé la Formule 1 en 2020. A 35 ans, le pilote britannique est d’ailleurs entré un peu plus dans l’histoire de son sport, en dépassant le record de Michael Schumacher de victoires en Grand Prix et en également l’Allemand avec 7 titres de champion du monde. La saison prochain, Hamilton aura donc l’occasion de remporter une 8ème couronne. Pour en arriver là, il a notamment pu compter sur une Flèche d’Argent au-dessus du lot. Mais malgré cette meilleure voiture pour Lewis Hamilton, Charles Leclerc a tenu à souligner le talent de son adversaire.

« Il est le meilleur sur la grille »