Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel affiche son impatience face à son nouveau défi !

Publié le 7 janvier 2021 à 12h35 par A.M.

A quelques semaines du début de la saison 2021, Sebastian Vettel ne cache pas son impatience à l'idée de débuter sa nouvelle aventure avec Aston Martin.

A bout de souffle chez Ferrari, Sebastian Vettel a donc quitté la Scuderia pour rejoindre Aston Martin, ancienne équipe Racing Point. Dominé par Charles Leclerc lors des deux dernières saisons, le quadruple Champion du monde cherchera donc à se relancer et a choisi un projet ambitieux. Successeur de Sergio Pérez, qui a remporté une course en 2020, Sebastian Vettel a vu le potentiel de Racing Point, motorisé par Mercedes et qui ressemble grandement à la monoplace allemande, qui sera désormais l'écurie Aston Martin. Et l'ancien pilote Red Bull a déjà hâte de découvrir sa nouvelle monoplace.

Vettel est «impatient» de découvrir son Aston Martin