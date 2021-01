Formule 1

Formule 1 : Après son grave accident, Romain Grosjean ne compte pas en rester là !

Victime d'un très grave accident à Bahreïn, Romain Grosjean compte bien aider la FIA à améliorer la sécurité en Formule 1.

Romain Grosjean est un miraculé. Dans le premier tour du Grand Prix de Bahreïn il a pulvérisé sa Haas dans le rail de sécurité. Sa monoplace coupé en deux, le Français s'est extrait seul des flammes après d'interminables secondes qui aurait pu lui coûter la vie. Chanceux, Romain Grosjean a également été sauvé par les progrès qui ont été effectués en terme de sécurité en Formule 1, à l'image du halo, sans lequel le pilote Haas aurait probablement perdu la vie. Et alors qu'il a pris sa retraite en F1, Romain Grosjean ne compte pas autant abandonner la discipline reine du sport automobile puisqu'il veut contribuer aux prochains progrès que fera la FIA en ce qui concerne la sécurité.

Grosjean veut améliorer encore la sécurité en F1