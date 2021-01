Formule 1

Formule 1 : Le chouchou de Mercedes annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 5 janvier 2021 à 10h35 par A.M.

Auteur d'une pige très remarquée chez Mercedes, George Russell fera toutefois une nouvelle saison avec Williams. Mais il ne manque pas d'ambition pour autant.

Grand espoir de la Formule 1, George Russell est couvé par Mercedes depuis de nombreuses années. C'est ainsi que lorsque Lewis Hamilton a dû déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir, l'écurie allemande n'a pas hésité longtemps pour confier son baquet au jeune britannique. Et il a clairement marqué les esprits. Sans l'erreur des mécaniciens lors de son arrêt au stand et une crevaison en fin de course, George Russell aurait remporté sa première victoire. Malgré ce coup d'éclat, en 2021, il sera toujours au volant d'une Williams, ce qui ne l'empêche pas d'être ambitieux et de garder Mercedes dans un coin de la tête.

Russell sait ce qu'il doit faire pour convaincre Mercedes