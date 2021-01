Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat de Ferrari sur la saison 2021…

Publié le 3 janvier 2021 à 23h35 par H.G.

Alors que Ferrari sort d’une saison 2020 de Formule 1 peu reluisante, Mattia Binotto ne semble pas nourrir de grandes ambitions pour la suite vu l’écart de la Scuderia avec Mercedes.

La saison 2020 de Ferrari fut un véritable cauchemar. Charles Leclerc et Sebastian Vettel n’ont en effet pas remporté la moindre course au cours de ce championnat du monde perturbé par la pandémie de Covid-19, tandis que la Scuderia a seulement terminé en sixième position au classement des constructeurs. Bref, cette année 2020 est à oublier pour Ferrari, mais cela pourrait aussi être le cas de la saison 2021, même si la Scuderia essaiera de faire mieux. En effet, comme l’explique Mattia Binotto, il est difficile de nourrir de grandes ambitions pour l’écurie italienne pour l’instant au regard de l’écart qui la sépare de la concurrence.

« Nous devons rester réalistes et ne pas faire de fausses promesses »