Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Charles Leclerc sur son nouveau rôle chez Ferrari !

Publié le 3 janvier 2021 à 19h35 par H.G.

Alors qu’il sera le pilote numéro 1 de Ferrari en 2021, Charles Leclerc ne ressent pas de réelle différence au sein de la Scuderia depuis son changement de statut.

Cette saison 2021 de Formule 1 sera marquée par un profond changement au sein de Ferrari. En effet, Sebastian Vettel a quitté l’écurie italienne au terme de son contrat à la fin de la saison 2020 et a été remplacé par Carlos Sainz Jr, arrivé en provenance de McLaren. Ainsi, Charles Leclerc se retrouve définitivement propulsé au rang de pilote numéro 1 de la Scuderia , alors qu’il était officiellement le deuxième pilote de Ferrari derrière Sebastian Vettel jusque-là. Il s’agit donc une grande évolution de statut pour le pilote monégasque de 24 ans, mais malgré cela, Charles Leclerc estime que son rôle ne change finalement pas tant que ça puisque sa mission reste la même en course.

« Je dois faire le même travail qu’avant »