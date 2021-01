Formule 1

Formule 1 : Aston Martin s’enflamme pour l’arrivée de Sebastian Vettel !

Publié le 4 janvier 2021 à 21h35 par H.G.

Alors que Sebastian Vettel a rejoint Aston Martin après avoir quitté Ferrari, l’écurie anciennement nommée Racing Point est plus que ravie de l’arrivée de l’Allemand dans ses rangs.

Le cauchemar de Sebastian Vettel chez Ferrari a pris fin au terme de la saison 2020 de Formule 1. En effet, arrivant au terme de son contrat, le pilote allemand a quitté la Scuderia pour rejoindre Aston Martin. Au sein de l’écurie anciennement nommée Racing Point, le quadruple champion du monde fera équipe avec Lance Stroll, qui fera office de second pilote. Sebastian Vettel devra donc apporter toute son expérience à Aston Martin et porter l’équipe ayant terminée en quatrième position au classement des constructeurs en 2020. Mais en attendant, la direction de l’équipe britannique ne cache pas sa satisfaction d’avoir attiré l’ancien pilote de Ferrari. C’est du moins la teneur du discours tenu par Otmar Szafnauer, le directeur d’Aston Martin, qui explique qu’il fera tout son possible pour que Sebastian Vettel se sente à l’aise cette saison.

« Je suis sûr que nous apprendrons beaucoup de lui »