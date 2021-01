Formule 1

Formule 1 : Sergio Pérez fait passer un grand message à Sebastian Vettel !

Publié le 5 janvier 2021 à 18h35 par T.M.

Chez Aston Martin F1, anciennement Racing Point, Sebastian Vettel va remplacer Sergio Pérez. Ce dernier a d’ailleurs annoncé la couleur à l’Allemand.

Non conservé par Ferrari, Sebastian Vettel n’en a pas fini avec la Formule 1. En effet, alors que l’incertitude régnait concernant l’avenir du quadruple champion du monde, c’est finalement Aston Martin F1, anciennement Racing Point, qui a décidé de lui tendre la main. La saison prochaine, l’Allemand sera donc le coéquipier de Lance Stroll venant ainsi remplacer Sergio Pérez, parti chez Red Bull. Alors qu’un nouveau chapitre débute donc pour Vettel, tout devrait bien se passer si l’on en croit les propos de Pérez.

« Une excellente décision »