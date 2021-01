Formule 1

Formule 1 : Haas met déjà une grosse pression à Mick Schumacher !

Publié le 8 janvier 2021 à 21h35 par B.C. mis à jour le 8 janvier 2021 à 21h39

Alors que Mick Schumacher débutera sa carrière en Formule 1 cette saison chez Haas, Günther Steiner, le team principal de l’écurie, espère que le fils de la légende allemande apprendra rapidement et pourra s’inspirer de Charles Leclerc.

Pour cette nouvelle saison, Haas a décidé de miser sur Mick Schumacher. Les débuts du fils de la légende allemande sont très attendus, et cela rajoutera une certaine pression sur ses épaules. L’écurie espère également se relancer après une saison catastrophique, et on attend beaucoup de Mick Schumacher pour ses débuts. Team principal de l’écurie Haas, Günther Steiner espère que le pilote allemand pourra s’inspirer de Charles Leclerc, également champion de Formule 2 avant de faire ses premiers pas dans la discipline reine de l’automobile.

« Leclerc a appris rapidement, car il a cette capacité à apprendre vite. C’est ce que j’attends de Mick »