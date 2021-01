Formule 1

Formule 1 : L'étonnant sortie de Ferrari sur Mick Schumacher...

Publié le 7 janvier 2021 à 10h35 par A.M.

Mattia Binotto, patron de Ferrari, s'est prononcé sur les débuts très attendus de Mick Schumacher en Formule 1. Le dirigeant italien confirme qu'il aura un œil sur le nouveau pilote Haas, qui reste un membre de la Ferrari Driver Academy, mais n'attend pas non plus de miracle.

La saison 2021 de Formule 1 ne manque pas d'enjeux. Entre le retour de Fernando Alonso, les débuts de Sebastian Vettel chez Alpine ou encore les premiers tours de roues en F1 de Mick Schumacher. Le fils du septuple Champion du monde sera effectivement au volant d'une Haas la saison prochaine et ses débuts seront suivis de près notamment par la Scuderia . Et pour cause, Mick Schumacher est toujours un pilote de la Ferrari Driver Academy, et l'écurie italienne sera donc attentive à l'évolution de l'Allemand. Malgré tout, Mattia Binotto refuse de mettre la pression sur le Champion de F2 et ne s'attend pas à des miracles pour sa première saison.

Ferrari s'attend à des débuts difficiles pour Mick Schumacher