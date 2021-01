Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Hamilton... Ce bel aveu de Russell !

Publié le 17 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 17 janvier 2021 à 19h38

Sous contrat avec l’écurie Williams Racing, George Russell a eu l’opportunité de concourir pour les couleurs de Mercedes lors de l’année 2020. Pour le Grand Prix de Sakhir, en décembre dernier, le Britannique remplace Lewis Hamilton et fait une plutôt bonne impression aux yeux des patrons de l’écurie allemande. S’il aurait pu en demander plus, le pilote de 22 ans a su rester lucide et attendre patiemment son tour.

Lors du Grand Prix de Sakhir, en décembre dernier, George Russell a réussi à créer la surprise. 18e du classement général, le pilote de 22 ans, qui évolue habituellement sous les couleurs de Williams Racing, a eu la chance de concourir pour Mercedes, en remplaçant nul autre que Lewis Hamilton, positif au Covid-19. Et le Britannique fera plutôt bonne impression aux yeux des patrons de l’écurie allemande, avec qui il finira à la 9e position. Son nom est apparu plusieurs fois comme titulaire de Mercedes pour remplacer de nouveau Lewis Hamilton, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’écurie pour laquelle il pilote depuis 2013. Si Russell a su prendre sa chance à Sakhir, il n’en reste cependant pas moins lucide.

« J’ai appris qu’il faut beaucoup de choses pour devenir un pilote de F1 complet que juste sauter dans une voiture et rouler aussi vite que possible »