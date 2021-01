Formule 1

Formule 1 : Covid-19, confinement… Cet aveu de Max Verstappen !

Publié le 16 janvier 2021 à 20h35 par H.G.

Alors que la pandémie de Covid-19 fait rage dans le monde entier, Max Verstappen a confié qu’il ne s’inquiétait pas plus que cela de contracter la maladie un jour.

Depuis près d’un an, la pandémie de Covid-19 a profondément transformé les habitudes de vie de la population mondiale. De plus, le coronavirus a aussi eu un impact sur le monde du sport, et la Formule 1 n’échappe pas à la règle puisqu’elle a vu sa saison 2020 être retardée et profondément remodelée dans un calendrier inédit. Du reste, les pilotes doivent maintenant prendre leur précaution afin de ne pas contracter la maladie, ce qui n’empêche malgré tout pas des cas parmi eux, à l’image de Charles Leclerc tout récemment. Mais aux yeux de Max Verstappen, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. En effet, s’il a lui-aussi changé ses habitudes de vie, le pilote de Red Bull ne craint pas de contracter le virus un jour.

« Si le Covid arrive, il arrive »