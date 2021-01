Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher annonce la couleur pour le début de la saison !

Publié le 15 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2021 à 11h37

Le début de la saison 2021 de Formule ayant été retardé d'une semaine, Mick Schumacher va prendre le temps de bien se préparer pour être prêt au démarrage !

Dans quelques semaines, Mick Schumacher fera ses débuts en Formule 1 avec l’écurie de Haas, 9 ans après la retraite de son père Michael. Alors que sa carrière aurait dû débuter le 21 mars prochain en Australie, le Grand Prix local a été reporté. Par conséquent, il faudra attendre le Grand Prix de Bahreïn, le 28 mars, pour assister aux grands débuts du tant attendu Mick Schumacher. Un léger retard à l'allumage qui a eu le don de frustrer légèrement le pilote allemand mais qui va aussi lui permettre de peaufiner sa préparation.

« Je débuterai la saison en étant parfaitement préparé »