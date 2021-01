Formule 1

Formule 1 : Le patron de Haas déclare sa flamme à Mick Schumacher !

Publié le 9 janvier 2021 à 21h35 par H.G. mis à jour le 9 janvier 2021 à 21h45

Alors que Mick Schumacher va faire ses grands débuts en Formule 1 cette saison du côté de chez Haas, Günther Steiner ne cache pas qu’il apprécie grandement l’attitude du fils de l’illustre Michael Schumacher.

C’est du côté de l’écurie Haas que Mick Schumacher va effectuer ses débuts tant attendus en Formule 1 en 2021. La pression est forte sur les épaules du fils de Michael Schumacher tant ses bonnes performances en Formule 2 ont été suivies de près par de nombreux observateurs. Bref, le jeune pilote est attendu au tournant cette saison, et ce d’autant plus que son écurie doit se relancer après une année 2020 délicate. Et si l’édition 2021 du championnat du monde n’a pas encore commencé, le travail en coulisses a déjà débuté. L’occasion pour Mick Schumacher de prendre ses marques dans sa nouvelle équipe. Et à en croire Günther Steiner, le team principal de Haas, le pilote de 21 ans fait déjà l’unanimité en interne grâce à son professionnalisme.

« C’est un type très agréable, très bien préparé techniquement »