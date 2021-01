Formule 1

Formule 1 : Cette révélation sur l'arrivée de Max Verstappen en F1 !

Publié le 9 janvier 2021 à 9h35 par La rédaction

Dominant en Formule 3 en 2014, Max Verstappen a tout de suite tapé dans l'œil de Franz Tost, directeur de l'équipe Toro Rosso, qui a fait pression pour pouvoir signer le jeune pilote.

En Formule 1 depuis 2015, Max Verstappen a fait ses grands débuts avec l'équipe Scuderia Toro Rosso, devenue Scuderia AlphaTauri. Le pilote de seulement 23 ans détient presque tous les records de précocité possibles et imaginables. Dès ses débuts, il est devenu le plus jeune pilote à prendre le départ d'un Grand Prix de F1 mais aussi le plus jeune pilote de Formule 1 à marquer des points, à mener une course, à monter sur un podium, à remporter un Grand Prix, à réaliser un meilleur tour en course et, plus récemment, à remporter 10 Grands Prix de Formule 1 ! Et cette précocité, autant dire qu'elle a sauté aux yeux de l'actuel directeur de l'équipe de Formule 1 Scuderia AlphaTauri qu'est Franz Tost, alors que Verstappen n'évoluait encore qu'en Formule 3.

« Je voulais Max dans notre voiture »