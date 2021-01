Formule 1

Formule 1 : L'aveu de Pierre Gasly après sa victoire à Monza !

Publié le 8 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Depuis sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix d’Italie à Monza, Pierre Gasly a constaté du changement comme il l'a expliqué.

Sa victoire a été l’un des moments les plus surprenants de la dernière saison de Formule 1. Pierre Gasly avait réalisé une magnifique performance en septembre 2020 à Monza lors du Grand Prix d’Italie. Et depuis, beaucoup de choses ont changé pour le pilote français de chez AlphaTauri, surtout médiatiquement. Pierre Gasly fait l’objet de beaucoup plus d’attention de la part des journalistes. Mais hors de question pour lui de prendre la grosse tête.

« Vainqueur de la course ou pas, je suis toujours le même gars. »