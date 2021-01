Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas répond clairement à ses détracteurs !

Publié le 6 janvier 2021 à 16h35 par A.M.

Régulièrement critiqué, notamment pour ses difficultés à exister aux côtés de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas assure qu'il se nourrit de ses détracteurs pour en tirer sa motivation.

Arrivé en 2017 chez Mercedes pour remplacer Nico Rosberg, Valtteri Bottas est sous le feu des critiques. Et pour cause, s'il arrive par intermittence à dominer Lewis Hamilton, sur le long terme, le Finlandais est incapable de rivaliser avec son coéquipier. Plus gênant, lorsque le septuple Champion du monde à déclarer forfait pour le Grand Prix de Sakhir, Valtteri Bottas a été sérieusement mis en difficulté par George Russel qui découvrait sa monoplace. Malgré tout, Valtteri Bottas assure qu'il ne tient pas rigueur des critiques et explique même que cela lui sert de source de motivation.

Bottas transforme les critiques «en source de motivation et d’énergie»