Formule 1 : Covid, reports… Le patron de la F1 fait une grande annonce sur la saison 2021 !

Publié le 12 janvier 2021 à 11h35 par B.C. mis à jour le 12 janvier 2021 à 11h37

Alors que la reprise de la Formule 1 est déjà impactée par la crise sanitaire liée au Covid-19, Stefano Domenicali assure que la nouvelle saison ira à son terme.

Après une saison perturbée par le Covid-19, la Formule 1 voit de nouveau ses plans contrariés par la crise sanitaire. En raison de la propagation du virus dans le pays, le Grand Prix d’Australie, qui devait ouvrir la saison 2021, a été reporté en novembre tandis qu’il devrait en être de même pour le Grand Prix de Chine. C’est donc à Bahreïn que l’on retrouvera les pilotes le 28 mars prochain, mais l’incertitude plane pour d'autres courses. Interrogé sur le sujet, le président de la F1 Stefano Domenicali a affiché son optimisme pour cette nouvelle saison.

« Le nombre de courses prévues pour la saison demeure fixé à 23 manches »