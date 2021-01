Formule 1

Formule 1 : Ocon révèle le secret de sa performance au Grand Prix de Sakhir

Publié le 10 janvier 2021 à 19h35 par La rédaction

Arrivé à la 2ème place du Grand Prix de Sakhir en décembre 2020, Esteban Ocon était resté muet sur les raisons de cette magnifique performance. Mais le Français a finalement dévoilé ce qui l’avait poussé à cette magnifique performance.

Pour sa première saison du côté de chez Renault, Esteban Ocon a été loin d’être décevant. Coéquipier de Daniel Ricciardo sur l’année 2020, le Français a terminé à la 12e place du classement général de la Formule 1. Mais le gros point de sa saison reste cette 2e place lors du Grand Prix de Sakhir en décembre 2020. Auteur d’une très belle course, le pilote de Renault a terminé devant tout le monde, y compris son coéquipier australien, considéré comme l’homme fort de l’écurie française. Si Esteban Ocon était resté muet sur les raisons de ce très bon résultat, il a récemment dévoilé ce qui avait fait ce succès.

« Il m'a toujours donné de bons conseils, et c'est bien quand ça vient du boss juste avant de sauter dans la voiture. »