Formule 1 : Ocon, Verstappen... Le bel hommage de Ricciardo à la nouvelle génération !

Publié le 9 janvier 2021 à 23h35 par La rédaction

Après une saison satisfaisante chez Renault, Daniel Ricciardo a rejoint McLaren pour 2021. S’il a bien retenu quelque chose de 2020, c’est sa petite rivalité avec son coéquipier Esteban Ocon. Le pilote australien apprécie de devoir se battre avec des adversaires plus jeunes.

5e de la dernière saison de Formule 1, Daniel Ricciardo a décidé de quitter Renault (désormais Alpine F1) pour rejoindre l’écurie de McLaren. S’il a contribué à la bonne saison de l’écurie française avec ses 2 podiums et sa 5e place au classement général, la saison n’a pas été de tout repos pour le pilote australien. Mais s’il a retenu quelque chose de positif de son année, c’est bien sa rivalité avec son coéquipier Esteban Ocon. Si l’Australien a largement surpassé le pilote de 24 ans dans tous les domaines, ce dernier s’est avéré être un adversaire de poids, de quoi lui rappeler sa bataille avec Max Verstappen.

« J’aime rester sur mes gardes et cela me force à grandir et aller de l’avant »