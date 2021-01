Formule 1

Formule 1 : Alonso, Hamilton… Ce pilote s’enflamme pour la saison 2021 !

15 janvier 2021

Alors qu’il va prochainement faire ses premiers pas en Formule 1, Yuki Tsunoda est ravi de pouvoir faire face à Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Cette nouvelle saison de Formule 1 sera marquée par de nombreux changements. En effet, plusieurs pilotes ont changé d’écuries et un retour XXL est à signaler, celui de Fernando Alonso chez Alpine F1. De grands espoirs vont également découvrir la Formule 1 : Mick Schumacher chez Haas et Yuki Tsunoda chez AlphaTauri. Après une saison en F3 puis en F2, le Japonais va découvrir la discipline reine du sport automobile, et il ne cache pas sa joie de faire face à Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

« Très heureux de pouvoir courir contre ces pilotes maintenant »