Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Max Verstappen sur son changement de mentalité

Publié le 15 janvier 2021 à 15h35 par La rédaction

Face à l'impossibilité de Red Bull à rivaliser avec Mercedes et Hamilton, Max Verstappen a éprouvé énormément de colère et de frustration mais a pris la décision de changer de mentalité.

Alors que Lewis Hamilton est devenu septuple champion du monde et que l'écurie Mercedes domine le monde de la Formule 1, Max Verstappen ne parvient pas à atteindre les sommets au volant de sa monoplace de l'écurie Red Bull. Sur les 17 Grand Prix courus la saison passée, Verstappen est certes monté 11 fois sur le podium mais il n'en a remporté que 2. Le pilote de seulement 23 ans, qui détient presque tous les records de précocité possibles et imaginables, ne se laisse pas abattre pour autant, même si la colère et la frustration sont au rendez-vous dans ces moments-là.

« J'étais un peu frustré... »