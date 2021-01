Formule 1

Formule 1 : Réglementations, monoplaces... Les critiques de Max Verstappen !

Publié le 14 janvier 2021 à 14h35 par La rédaction

À l'aube de la saison 2021 de Formule 1, Max Verstappen a exprimé son ressenti concernant les réglementations en place ainsi que les défauts des monoplaces actuelles.

En Formule 1, les monoplaces sont conçues dans le but d'être les voitures de course les plus rapides du sport automobile. Et ce n'est pas Max Verstappen, jeune pilote de seulement 23 ans qui détient presque tous les records de précocité possibles et imaginables, qui va dire le contraire. Et pourtant, le pilote de l'écurie Red Bull Racing a récemment critiqué les réglementations en place en Formule 1. À cause du coronavirus, les nouveaux règlements techniques prévus pour la saison 2021 ont été repoussés, seul l'aspect des niveaux d'appui a été modifié dans le but d'être réduits. Pas de quoi convaincre Verstappen, qui s'agace de ne pas pouvoir exploiter pleinement le potentiel de sa voiture.

« Vous ne pouvez tout simplement pas dépasser avec ces voitures »