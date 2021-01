Formule 1

Formule 1 : Les confidences d'Aston Martin sur le duo Vettel-Stroll...

Publié le 14 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2021 à 11h41

Sebastian Vettel et Lance Stroll. Tel est le duo de pilotes que va aligner l'écurie Aston Martin pour la saison 2021. Un duo de rêve selon son directeur Otmar Szafnauer.

Pour son grand retour en Formule 1, le constructeur britannique Aston Martin pourra compter sur un duo composé Sebastian Vettel et de Lance Stroll. Forcément, cet alliage entre un quadruple champion du monde et un jeune talent qui monte en puissance fait beaucoup parler dans le monde de la Formule 1. Et ce duo semble parfaitement réjouir l'écurie en elle-même.

« Un mélange idéal d'expérience, de savoir faire gagnant et de talent brut. »