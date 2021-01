Formule 1

Formule 1 : Le père de Carlos Sainz ne redoute pas Charles Leclerc !

Alors qu’il dispute actuellement le Dakar, Carlos Sainz a évoqué l’arrivée de son fils chez Ferrari, et son association avec Charles Leclerc.

Pour la succession de Sébastian Vettel, Ferrari a décidé de miser sur Carlos Sainz Jr. Le pilote de 26 ans quitte donc McLaren, après une 6e place obtenue la saison dernière, pour rejoindre la mythique écurie italienne, un choix simple à faire à ses yeux. « Devenir pilote Ferrari est dans l’esprit de tous les pilotes et c’est le rêve de tout pilote. Indépendamment de la situation, c’est très difficile de dire non à cela. (…) Je sais parler italien, j’y connais des gens, et courir pour l’équipe qui a le plus gagné dans l’Histoire est le rêve de n’importe quel pilote de F1. Je suis prêt pour tout ce qui se présentera. J’ai toujours dit que mon but ultime en Formule 1 est d’essayer d’être champion du monde un jour, et je suis prêt à franchir cette étape suivante avec Ferrari pour voir ce qui se passe. Je suis prêt à 100% », confiait-il dernièrement.

« Je suis sûr qu’ils auront une excellente relation »